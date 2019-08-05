«Всегда была готова помочь»: подруга семьи рассказала об утонувшей кикбоксерше в Крыму

Подруга погибшей в Крыму кикбоксерши Фатимы Жагуповой Юлия рассказала «Звезде» о спортсменке и о том, с какими сложностями может столкнуться ее семья после трагедии.

По словам Юлии, Жагупова была близким другом ее семьи. Девушка также знала вторую погибшую - Элину Гисмееву, однако тесно с ней не общалась. К моменту, когда Гисмеева пришла в сборную, Юлия завершала спортивную карьеру.

«Она была скромной, доброй и отзывчивой, всегда помогала всем. Этот поступок (Жагупова кинулась спасать Гисмееву, когда та прыгнула с пирса в воду), конечно, характеризует ее», - рассказала Юлия о Жагуповой.

Девушка добавила, что семья спортсменки из-за случившегося столкнулась с финансовыми трудностями, поскольку Жагупова полностью содержала своих маму, брата и двухлетнего сына.

Трагедия произошла четвертого августа в Севастополе. Сборы уже завершились, и спортсменки перед выездом в аэропорт решили поплавать в море. Девушки были в хорошей форме, но не смогли справиться с волнами. Сегодня, пятого августа, их тела удалось поднять из воды.