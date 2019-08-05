Утонувшие в Крыму кикбоксерши готовились к чемпионату мира

Утонувшая в Крыму кикбоксерша Элина Гисмеева была вице-чемпионкой мира и приехала в Севастополь на сборы - готовиться к чемпионату мира, рассказала коллега погибшей Елена.

Женщина уточнила, что на полуостров уже выехал отец Гисмеевой.

Кикбоксерша была не только действующей спортсменкой, но и тренером. О ней рассказала мать тренировавшихся у нее девочек.

«Это огромная потеря не только для ее семьи и спорта, но и для очень многих простых людей, которые знали Элину Гисмееву», - цитирует женщину «360».

Она добавила, что Гисмеева была чутким человеком и замечательным тренером, которую очень любили дети. По словам матери девочек, именно Гисмеева научила ее детей никогда не сдаваться.

Трагедия произошла четвертого августа. Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу решили искупаться в шторм в Севастополе. Одна из них прыгнула в воду с пирса, а другая кинулась ее спасать. В итоге спортсменки не справились с волнами и утонули.

Сегодня, пятого августа, их тела были подняты из воды. В поисково-спасательной операции участвовали семь единиц техники и 16 спасателей.