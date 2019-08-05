«Старалась не лезть в воду»: подруга о погибшей в Севастополе спортсменке

Утонувшая в Севастополе чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова плохо плавала и старалась не лезть в воду. Об этом рассказала «360» подруга семьи погибшей.

По ее словам, спортсменка должна была прилететь 5 августа в Нальчик к двухлетнему сыну, где он находился у бабушки, пока она была на сборах в Крыму. Женщина сказала, что чемпионка мира по кикбоксингу не слишком хорошо плавала, поэтому, по всей видимости, кинулась в воду только чтобы помочь тонущей спортсменке Элине Гисмеевой.

«Спасать, видимо, бросилась, …не получилось», - добавила подруга семьи погибшей.

По словам кикбоксера Анны Поскребышевой, которая также находилась на сборах в Севастополе, Жагупова пыталась спасти подругу. Ей рассказали о случившемся те спортсмены, которые оставались в Крыму.

«Фатима попыталась ее вытащить, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, (спортсменки) не успели зацепиться», - отметила она.

Напомним, вечером 4 августа в Севастополе утонули две спортменки – чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Элина Гисмеева спрыгнула с пирса в море во время шторма, а Фатима Жагупова бросилась спасать подругу. Девушкам не удалось выплыть, их тела извлекли из моря только на следующее утро.