В РПЛ отреагировали на драку фанатов «Зенита» с ОМОНом

Российская премьер-лига отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с сотрудниками ОМОНа. Питерский клуб совместно с правоохранительными органами проводит расследование.

«По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончании матча начата РПЛ. По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», - говорится в сообщении на сайте РПЛ.

Драка завязалась в перерыве матча с «Краснодаром» на «Газпром Арене». А после окончания игры за территорией стадиона кто-то из болельщиков бросил в правоохранителей тяжелый предмет и попал в одного из силовиков.

А в Казани фанаты ЦСКА перед матчем команды с «Рубином» собрались в центре города, стали кидать дымовые шашки и скандировать нецензурные кричалки. Нарушителей остановили сотрудники полиции.