Болельщики ЦСКА устроили дебош в Казани

Фанаты ЦСКА устроили дебош в центре Казани перед матчем команды с «Рубином». Видео было опубликовано в одной из социальных сетей.

«Футбольные фанаты ЦСКА немного похулиганили», - прокомментировали авторы ролика в Instagram.

На кадрах видно, как болельщики жгут файеры и скандируют нецензурные кричалки. На месте находились сотрудники полиции. В соцсетях отметили, что несколько человек было задержано.

Матч между ЦСКА и «Рубином» завершился со счетом 1:0 в пользу московского клуба.