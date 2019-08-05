Болельщики ЦСКА устроили дебош в Казани
Инцидент произошел перед матчем ЦСКА и «Рубина».
© Видео: vkazani.znaut, Instagram © Фото: vkazani.znaut, Instagram
Фанаты ЦСКА устроили дебош в центре Казани перед матчем команды с «Рубином». Видео было опубликовано в одной из социальных сетей.
«Футбольные фанаты ЦСКА немного похулиганили», - прокомментировали авторы ролика в Instagram.
На кадрах видно, как болельщики жгут файеры и скандируют нецензурные кричалки. На месте находились сотрудники полиции. В соцсетях отметили, что несколько человек было задержано.
Матч между ЦСКА и «Рубином» завершился со счетом 1:0 в пользу московского клуба.