Опубликован последний гол умершей футболистки сборной РФ: видео
Футболистка национальной команды страны Анастасия Березина скончалась в ночь с 3 на 4 августа во сне.
© Видео: chertanovowomen, Instagram © Фото: chertanovowomen, Instagram
Женский футбольный клуб «Чертаново» опубликовал в своем Instagram кадры последнего гола, который умершая во сне спортсменка Анастасия Березина забила 2 июня.
«Последний забитый мяч в жизни Анастасии Березиной. Спасибо за все, Настя», - говорится в сообщении.
Анастасии Березиной не стало в ночь с 3 на 4 августа 2019 года. За юношескую сборную России она провела 15 матчей и забила восемь голов.
Кроме того, Березина в составе команды «Чертаново» выигрывала чемпионат России, а также становилась лучшим бомбардиром различных турниров.