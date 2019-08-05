Опубликован последний гол умершей футболистки сборной РФ: видео

Женский футбольный клуб «Чертаново» опубликовал в своем Instagram кадры последнего гола, который умершая во сне спортсменка Анастасия Березина забила 2 июня.

«Последний забитый мяч в жизни Анастасии Березиной. Спасибо за все, Настя», - говорится в сообщении.

Анастасии Березиной не стало в ночь с 3 на 4 августа 2019 года. За юношескую сборную России она провела 15 матчей и забила восемь голов.

Кроме того, Березина в составе команды «Чертаново» выигрывала чемпионат России, а также становилась лучшим бомбардиром различных турниров.