Чемпионка и вице-чемпионка по кикбоксингу утонули в Севастополе

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу решили искупаться в шторм в Севастополе и утонули. Об этом рассказал начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков.

Трагедия произошла 4 августа в бухте Омега на территории яхт-клуба «Юг». Жительница Москвы 1986 г.р. и жительница Мурманска 1992 г.р. утонули при купании в море во время шторма, несмотря на предупреждения о непогоде.

Как отметил чиновник, девушки были в хорошей спортивной форме, но не справились с волнами. По предварительным данным, одна из них прыгнула в воду с пирса, вторая бросилась ее спасать. Об этом Веселков рассказал РИА Новости.

Из-за плохой погоды катера не могли долгое время выйти в море, чтобы вытащить тела на берег. Как рассказали «Звезде» в ГУ МЧС РФ по Севастополю, утром 5 августа тела обеих спортсменок были подняты из воды.