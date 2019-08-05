Тела двух кикбоксерш, утонувших в шторм в Севастополе, подняли из воды

Утром 5 августа спасатели подняли из воды утонувших в шторм в Севастополе чемпионку и вице-чемпионку мира по кикбоксингу, рассказали «Звезде» в ГУ МЧС РФ по Севастополю.

В ведомстве уточнили, что 4 августа 2019 года в 18.45 поступило сообщение о том, что в акватории бухты Круглое в районе яхт-клуба «Юг» в Севастополе тонут две девушки.

«К месту происшествия был направлен личный состав поисково-спасательного отряда на водных объектах Севастополя. Направить к месту плавсредства не представлялось возможным в связи с сильным волнением моря», - отметили в МЧС.

По прибытию спасатели установили, что на поверхности воды находится девушка без признаков жизни, вторую девушку в тот момент не было видно. В связи с погодными условиями, сильным ветром и волнением моря в 4 балла поднятие тела девушки не оказалось возможным.

«Поисковые работы были приостановлены, возобновлены они были 5 августа, в 9.35 первое тело извлекли из воды, в 10.45 было поднято из воды тело второй погибшей девушки», - добавили в ведомстве.

Всего для проведения поисковых работ привлекалось 7 единиц техники, из них 2 плавсредства, 16 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу решили искупаться в шторм в Севастополе и утонули. Погибли москвичка 1986 г.р. и жительница Мурманска 1992 г.р.