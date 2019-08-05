Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу

Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу. Теперь 63-летний специалист станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР).

Под руководством Трефилова российская команда завоевала Олимпийское золото в Рио-де-Жанейро, а также стала четырехкратным чемпионом мира. Трефилов с небольшим перерывом возглавлял сборную почти 20 лет - с 1999 по 2012 год, и с 2013 по 2019. Теперь его сменит испанец Амброс Мартин - главный тренер женского клуба «Ростов-Дон».

Решение об уходе с поста главного тренера было принято специалистом в ходе встречи с президентом ФГР Сергеем Шишкаревым. Несколько месяцев назад Трефилов перенес операцию на сердце, завершить работу ему порекомендовали врачи.

«Трефилов - легендарный тренер, с ним связаны все успехи российского женского гандбола последнего времени. Он живет гандболом. Даже находясь на лечении, Евгений Васильевич был в курсе всех дел, переживал за игроков и следил за молодежными сборными. Он продолжит работу в новом качестве. Мы обсуждали развитие женского гандбола в целом. У Трефилова огромный опыт, уникальные наработки, и они будут применяться дальше», - говорится в заявлении Сергея Шишкарева на сайте Федерации гандбола России.

Как добавил президент ФГР, Трефилов в роли вице-президента Федерации будет курировать всю систему женских национальных команд. И, конечно, в его жизни остается родная «Кубань».