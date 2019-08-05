Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метро: видео

Фанаты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» 4 августа устроили массовую драку в лондонском метро. Об этом сообщает Metro.

Потасовка, начавшаяся на платформе, получила продолжение и в вагоне. Происходящее пассажиры сняли на видео и опубликовали в Сети.

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Напомним, матч за Суперкубок Англии состоялся 4 августа и по итогам основного времени завершился вничью. Лидеров выявили с помощью серии пенальти, со счетом 5:4 победу одержала команда «Манчестер Сити».