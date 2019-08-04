Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на стадионе: видео

Конфликт ОМОНа с фанатами «Зенита» во время матча с «Краснодаром» на «Газпром Арене» в Петербурге из-за установленного ограждения попал на видео.

Инцидент произошел 3 августа. В перерыве между таймами многие зрители вышли на улицу, где зона для курения оказалась загорожена, болельщики стали ломать ограждение, поскольку им не хватило места.

По данным «Спорт-Экспресс», сотрудники ОМОНа обратили на это внимание, после чего началась словестная перепалка, которая переросла в потасовку. Отмечается, что полиция применяла дубинки и заламывала руки фанатам.

Позже ФК «Зенит» выступил с заявлением по поводу произошедшего конфликта. Футбольный клуб пообещал, что сделает все возможное, чтобы стадион оставался безопасной ареной для каждого посетителя. Вместе с тем, организаторы игры заявили, что проведут расследование данного инцидента.

Встреча «Зенита» и «Краснодара» завершилась со счетом 1:1.