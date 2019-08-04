В Петергофе состоялась церемония прощания с Максимом Дадашевым

В морге Николаевской больницы в Петергофе прошла церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, скончавшимся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Проводить спортсмена в последний путь пришли его родственники, а также десятки друзей и коллег.

Дадашев ушел из жизни 23 июля, куда он попал после боя. Россиянин выстоял на ринге все 11 раундов, но по пути в раздевалку почувствовал себя плохо и потерял сознание. Боксера экстренно госпитализировали в больницу, где провели сложнейшую операцию по трепанации черепа. Усилия врачей ни к чему не привели и Дадашев скончался. По словам врачей, не выдержало сердце.

В произошедшем сейчас разбираются представители Федерации бокса России, которые направили соответствующие запросы в больницу и организаторам боя в США. Последние уже пообещали выплатить семье погибшего компенсацию в сумме 100 тысяч долларов, сообщает сайт «Комсомольской правды». Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой с россиянином.