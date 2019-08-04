Футболистка сборной России умерла от остановки сердца

Скончалась футболистка сборной России Анастасия Березина. Сообщается, что смерть девушки наступила во сне. Спортсменка на протяжении 11 лет выступала за клуб «Чертаново».

В команде выразили соболезнования родным и близким девушки.

«Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить», - говорится на официальной странице клуба в Instagram.

© chertanovowomen, Instagram

Кроме того, в сообщении отмечается, что Анастасия прошла вместе с клубом все ступени от начальной школы до стартового состава национальной команды страны. За юношескую сборную России она провела 15 матчей и забила восемь голов.

В официальной группе в «ВКонтакте» объявили сбор средств в помощь родственникам Березиной.

Отметим, что Анастасия Березина в составе команды выигрывала чемпионат России, а также становилась лучшим бомбардиром различных турниров.