«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл по пенальти «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии по футболу. Основное время игры, которая состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, закончилось со счетом 1:1.

На 12-й минуте встречи гол в ворота «Ливерпуля» забил Рахим Стерлинг, благодаря чему «горожане» вышли вперед. На 77-й минуте отличился Жоэль Матип, сравняв счет.

По результатам послематчевых пенальти «Манчестер Сити» оказался сильнее противника - 5:4.