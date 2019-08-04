Овечкин первым из действующих игроков NHL прибыл в Китай в качестве посла лиги

Капитан клуба NHL Washington Capitals, нападающий сборной России Александр Овечкин прилетел в Китай в качестве посла лиги. Знаменитый хоккеист побывал на игре двух местных команд «Куньлунь Ред Стар» и «Оэрджи» (O.R.G.) и вбросил шайбу перед началом матча.

Перед тем как отправиться на матч, Овечкин сфотографировался с игроками детской команды JR. Kings и гостями спортивного мероприятия. Китайская сторона вручила послу NHL подарок - фигуру фарфорового быка.

Александр Овечкин прибыл в Пекин в воскресенье, 4 августа. Хоккеист пробудет в КНР неделю. Во время визита он намерен провести мастер-классы для юных игроков, а также принять участие во встречах по развитию бизнеса.

Стоит отметить, что Александр Овечкин стал первым действующим игроком NHL, который прибыл в Китай в качестве посла лиги.