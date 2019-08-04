Восьмиэтажные горки: в парке «Патриот» прошли соревнования по скоростному спуску на роликах

В парке «Патриот» завершилось историческое первенство мира по скоростному спуску на роликовых коньках. В нем свои силы попробовали более полусотни участников из разных стран.

Аналогов построенной в «Патриоте» трассе нет. В отдельных местах в высоту она достигает восьми этажей, но, несмотря на это, участники показали запредельные скорости, преодолевая множество трамплинов и резких поворотов.

Трасса отличается и своей длиной, но профессиональным роллерам понадобилось не более 30 секунд, чтобы проехать ее целиком, успевая по пути трюкачить. После наступления октября ее покроют льдом для проведения в дальнейшем одного из этапов мирового первенства уже на обычных ледовых коньках.