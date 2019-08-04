Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»

Ничьей завершился матч «Зенита» с «Краснодаром» в четвертом туре чемпионата России по футболу. Выровнять счет на последних минутах удалось благодаря голу нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

Встреча на «Газпром Арене» в северной столице завершилась со счетом 1:1. Гол «Зениту» в собственные ворота забил игрок хозяев Дуглас Сантос. В дополнительное время матча ситуацию удалось исправить Артему Дзюбе.

«Зенит» находится на верхней строке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с десятью очками по итогам четырех матчей. Следующую встречу команда проведет 10 августа с московским «Динамо».