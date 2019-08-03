Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером на пять лет
Руководителем компании является менеджер Али Абдель-Азиз, с которым Нурмагомедов работает с 2014 года.
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заключил новый контракт на пять лет с менеджерской компанией Dominance MMA.
«Все верно, подписан контракт на пять лет», - заявил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
Руководителем компании является менеджер Али Абдель-Азиз, с которым Нурмагомедов работает с 2014 года, сообщает ТАСС.
Ближайший бой россиянин проведет седьмого сентября в Абу-Даби против американского спортсмена Дастина Порье. В ММА Нурмагомедов одержал 27 побед, у него нет ни одного поражения.