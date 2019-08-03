Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером на пять лет

Ближайший бой россиянин проведет седьмого сентября в Абу-Даби против американского спортсмена Дастина Порье. В ММА Нурмагомедов одержал 27 побед, у него нет ни одного поражения.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.