Месси отстранили от игр за сборную Аргентины

Капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси отстранили от игр сборной на три месяца. Причиной стало обвинение спортсменом Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

Запрет будет действовать с 3 августа по 3 ноября. В связи с этим Месси не сможет выступить за команду в товарищеских матчах против Чили и Мексики в сентябре, а также против Германии в октябре. Отмечается, что дисквалификация касается только аргентинской сборной и не распространяется на участие Месси в матчах «Барселоны».

Футболисту также предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов, сообщает AS. На обжалование решения КОНМЕБОЛ у Месси есть семь дней.

Матч за третье место в турнире Кубка Америки между Аргентиной и Чили в июле закончился скандалом. Из-за удаления на 37 минуте Месси заявил, что не хочет иметь ничего общего с коррупцией, которая, по его словам, имела место на соревновании. Он также отказался присутствовать на церемонии вручения медалей Кубка. В КОНМЕБОЛ на это ответили, что в словах игрока «не хватает правды» и назвали его поведение недопустимым.