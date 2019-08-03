Российские волейболистки обыграли Канаду в олимпийском отборе

Женская сборная России по волейболу победила соперников из Канады в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

Встреча состоялась в Калининграде и завершилась со счетом 3:0 (25:13, 25:21 и 25:22). При этом наиболее результативной среди россиянок оказалась Наталия Гончарова: ей удалось набрать 21 очко.

Для национальной команды данная победа стала уже второй в олимпийском отборе.

Следующий матч состоится 4 августа: подопечным Вадима Панкова предстоит сразиться с командой из Южной Кореи, сообщает РИА Новости.