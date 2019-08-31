Пьяный фанат ударил чемпиона «Формулы-1»

Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен рассказал о об инциденте с фанатом, который произошел в паддоке трассы в бельгийском Спа Гран-при «Формулы-1».

«Он начал размахивать руками, ударил меня по лицу, потом стал кричать на меня», - рассказал гонщик порталу MTV Uutiset.

Райкконен не исключил, что фанат был пьян.

В конфликт вмешался бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало. Он признался, что Райкконен чуть не подрался с фанатом, но при этом указал, что финскому пилоту «это очень не понравилось».

Гран-при Бельгии стартует 1 сентября.

Летом Райкконен повредил ногу. В Спа был вызван резервный пилот Alfa Romeo Маркус Эрикссон, но финн заверил, что ему не понадобится замена. На второй тренировке Райкконен показал седьмой результат.