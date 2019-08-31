Болид разорвало на части: опубликовано видео смертельной аварии на «Формуле-2»
В результате ДТП, произошедшего во время соревнования, один пилот скончался, второй был доставлен в больницу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В Бельгии отменили первую гонку девятого этапа серии «Формула-2» из-за жуткой аварии, случившейся на первом круге. ДТП произошло после того, как французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер потерял управление над болидом, пытаясь выйти из поворота, после чего он врезался в отбойник.
Следовавший за ним американец Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на бешеной скорости протаранил автомобиль Юбера. От удара болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась.
К сожалению, прибывшим на место медикам не удалось спасти Антуана Юбера. Хуан Мануэль Корреа сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное, информирует пресс-служба серии.