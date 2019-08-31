Десятилетние хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Саратове

Массовая драка произошла во время матча детского хоккейного турнира в Саратове. На ледовой арене в рамках соревнований для спортсменов 2009 года рождения встретились самарская «Комета» и «Аксай» из Ростовской области.

Игра закончилась победой самарцев со счетом 7:3. После того как прозвучал финальный свисток, один из игроков «Аксая» поразил пустые ворота соперника. Это и послужило поводом для драки в формате «команда на команду».

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, противостояние длилось совсем недолго и прекратилось без особого вмешательства судей.

Как сообщает «Взгляд-инфо», к юным хоккеистам не стали применять дисциплинарные санкции за этот инцидент.