Теннисист Медведев отреагировал на свист трибун на матче US Open неприличным жестом

Российский теннисист Даниил Медведев на матче 3-го круга Открытого чемпионата США в Нью-Йорке показал неприличный жест зрителям. Об этом в своем микроблоге в Twitter рассказал журналист Мэттью Уиллис.

Инцидент произошел на матче против испанца Фелисиано Лопеса. Во время матча зрители освистывали Медведева. В какой-то момент он показал трибунам средний палец. После игры российский теннисист обратился к зрителям.

«Я хочу, чтобы вы все знали, что я победил из-за вас, из-за вашей энергии. Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю», - сказал он в микрофон.

Российский теннисист обыграл испанца со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.