Месси дисквалифицировали из-за недовольства политикой конфедерации футбола

Капитан команды «Барселона» и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован сроком на три месяца за недовольство политикой Южноамериканской конфедерации футбола.

Во время Кубка Америки Месси вначале раскритиковал работу судей, которые, по его мнению, всячески оказывали помощь в выходе в финал сборной Бразилии, а после удаления с поля в матче за третье место с командой Чили и вовсе не смог совладать с собой.

Капитан аргентинцев не вышел на церемонию награждения якобы из-за нежелания участвовать в коррупционных нечестных мероприятиях. Об этом он заявил журналистам.

Серьезных последствий для футболиста и его команды дисквалификация не принесет. Ему придется пропустить товарищеские матчи с Чили, Мексикой и Германией, а также первую игру отбора к ЧМ-2022.