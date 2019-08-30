Чемпион мира по плаванию в холодной воде умер на тренировке

В Красноярске прощаются с чемпионом мира по плаванию в холодной воде и мировым рекордсменом Николаем Петшаком. Спортсмен погиб во время тренировки на Енисее 27 августа.

По словам очевидцев трагедии, мужчина один пошел на свой стандартный круг с буйком (сигнальным приспособлением, которое привязывается к телу для безопасности) и пропал из виду.

«Смотрят, буек есть, а тела не видно. Доплыли, достали, попытались откачать, но уже было поздно. Точного заключения врачей мы не знаем», – цитирует товарищей Петшака красноярский портал NGS24.ru.

Петшаку было 64 года, из которых более 40 он занимался моржеванием. В 1994 году спортсмен установил рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году за шесть суток проплыл 86 километров по Берингову проливу и стал чемпионом мира.

Похороны Петшака состоятся днем 30 августа. Соболезнования родным и близким рекордсмена приносят федерации зимнего плавания разных регионов страны.