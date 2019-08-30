Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге

Финальный матч Лиги чемпионов-2020/21 состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Город на Неве выиграл право принять финал Еврокубка у немецкого Мюнхена.

Мюнхен будет принимать финал Лиги чемпионов сезона-2021/22. На стадионе «Уэмбли» пройдет финальный матч ЛЧ сезона 2022/23, информирует AP.

В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Напомним, в групповой этап ЛЧ смогли попасть два российских клуба. В четверг, 29 августа, в Монако завершилась жеребьевка, по результатам которой были определены соперники питерского «Зенита» и столичного «Локомотива».