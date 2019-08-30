Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы для российских команд
Московский футбольный клуб ЦСКА встретится с болгарским «Лудогорцем» , испанской командой «Эспаньол» и венгерским «Ференцварошем» в группе H футбольной Лиги Европы.
Другой российский клуб «Краснодар» сыграет в группе C cо швейцарским «Базелем», «Хетафе» из Испании и турецким «Трабзонспором». Это стало известно по итогам жеребьевки групповой стадии турнира в Монако.
Жеребьевка остальных команд выглядит следующим образом:
Группа A: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург).
Группа B: «Динамо» Киев (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальме» (Швеция), «Лугано» (Швейцария).
Группа C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция).
Группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Голландия), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия).
Группа E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Румыния).
Группа F: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория Гимараэш» (Португалия).
Группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Голландия), «Рейнджерс» (Шотландия).
Группа H: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).
Группа I: «Вольфсбург» (Германия),«Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина).
Группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия).
Группа K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия).
Группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия).