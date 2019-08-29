Названы противники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка одного из главных футбольных турниров планеты – Лиги чемпионов. В нем участвуют российские клубы «Локомотив» и «Зенит», которые смогли пройти в групповой этап лиги.

В своей группе московский «Локомотив» встретится с испанским «Атлетико», немецким «Байером» и итальянским «Ювентусом». Даты встреч станут известны позже.

Петербургский «Зенит» встретится с менее сильными, по мнению экспертов, соперниками. Футболисты сразятся с «Бенфикой», «Лейпцигом» и «Лионом».