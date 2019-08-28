«Краснодар» покинул ЛЧ после повторного поражения от «Олимпиакоса»

Футбольный клуб «Краснодар» снова уступил греческому «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Из-за поражения российская команда не смогла пройти в групповой этап турнира.

Матч в Краснодаре 27 августа закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Даниил Уткин. Уже на 11-й минуте греческому клубу удалось взять реванш – ворота «Краснодара» поразил Юссеф Эль-Араби. Он же стал автором гола в самом начале второго тайма, который и определил исход матча.

В первой встрече 22 августа российская команда уступила «Олимпиакосу» со счетом 4:0. После повторного проигрыша «Краснодар» выбыл из Лиги чемпионов, однако у него остался шанс проявить себя в групповом этапе Лиги Европы.