Фанат ралли выпал на трассу во время гонки и чудом остался в живых: видео

Один из зрителей ралли-гонок в Германии выпал на трассу прямо перед несущейся машиной. Мужчине удалось не оказаться под колесами болида чудом.

За рулем автомобиля в этот момент был пилот команды Citroen Мэдс Остберг. Гонщик молниеносно среагировал о филигранно объехал болельщика, не сбавляя скорости. Фанат гонок даже не успел понять, что произошло.

В подписи к опубликованному в Twitter видео инцидента Остберг написал, что в момент падения болельщика скорость машины равнялась 150 километрам в час. Гонщик отметил, что мужчине очень повезло не оказаться жертвой несчастного случая.