Гонщик на огромной скорости упал на трассе и потерял память

Мотогонщик Андреа Довициозо временно потерял память после крупной аварии на Гран-при Великобритании по шоссейно-кольцевым гонкам. Итальянца экстренно доставили в больницу на вертолете.

Инцидент произошел 25 августа на британской трассе Сильверстоун. Почти сразу после старта падение совершил французский гонщик Фабио Куартараро, о байк которого «споткнулся» Довициозо. После столкновения мотоцикл итальянца загорелся, а сам он упал и остался лежать на гравии. Позже спортсмену все же удалось подняться на ноги.

Медикам Довициозо сообщил о сильной боли в бедре и кратковременной потере памяти, пишет Motosport. Позже врачи диагностировали у него сотрясение мозга.