Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020

Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Казахстана.

Сперва россияне проведут в Глазго матч с командой шотландцев 6 сентября, а затем - 9 сентября в Калининграде с казахами. Помимо привычных фанатам игроков, в команду России также войдут защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев и форвард чешского «Млада Болеслава» Николай Комличенко.

В итоге команда примет следующий вид: в качестве вратарей в состав войдут Маринато Гилерме, Сослан Джанаев и Андрей Лунев; защитников, помимо озвученного Караваева, также Максим Беляев, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Сергей Петров, Андрей Семенов и Марио Фернандес.

На позициях полузащитников сыграют Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Александр Головин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов и Денис Черышев.

Нападающими станут Артем Дзюба, упомянутый ранее Николай Комличенко и Федор Смолов.

Россияне занимают вторую строчку в группе I с результатом 9 очков. Лидируют бельгийцы (12 очков), а следом за сборной РФ идет Казахстан (6 очков).