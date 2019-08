Харитонов нокаутировал Митриона в турнире Bellator

В рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 225, проходившего в американском Бриджпорте, российский боец Сергей Харитонов сошелся в бою с американцем Мэттом Митрионом.

Поединок завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.

PRIDE's legendary paratrooper, Sergei Kharitonov (30-7, 2 NC), is now unbeaten in 8 straight bouts, repeatedly bobbling Matt Mitrione's mouthpiece en route to a brutal, second-round salvo! The 39-year-old has stopped 28, 19 by knockout. And #Bellator225 ends with all finishes. pic.twitter.com/Yf7O9bOwLB