Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта после боя с Ярдом
Российский спортсмен защитил титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
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Российский боксер Сергей Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта после того, как одержал победу над британским спортсменом Энтони Ярдом.
Соответствующее удостоверение Ковалеву вручил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Накануне россиянин защитил титул чемпиона мира WBO в весовой категории до 79,38 кг. Прошедший в Челябинске турнир он выиграл техническим нокаутом.
«Ты заслужил это своими боями и яркими победами», - цитирует Кремлева ТАСС.
Свою победу Ковалев посвятил погибшему от травм в одном из боев боксеру Максиму Дадашеву.