«Крылья Советов» уступили «Спартаку» в седьмом туре РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась счетом 2:1.

Первый гол забил нападающий «Крыльев» Александр Соболев на 42 минуте. Однако следом «Спартак» ответил двумя мячами по воротам соперника. Первый забил Джордан Ларссон, а второй - Гус Тил.

Теперь «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» - на 13 позиции.