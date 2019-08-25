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Это рекорд: боец ММА победил соперника за 11 секунд

Валентина Пескова
21:49 25.08.2019
Бой стал самым коротким в истории спортивной организации Bellator, под эгидой которой проходил поединок.
Это рекорд: боец ММА победил соперника за 11 секунд
© Фото: king_gozali Instagram

Израильский боец смешанного стиля (ММА) Авив Гозали установил рекорд по продолжительности боя на турнире Bellator. Гозали одержал победу над представителем Белоруссии Эдуардом Муравицким, на что ему понадобилось всего 11 секунд.

Бой завершился на 11-й секунде после того, как Гозали выполнил так называемый узел ноги - прием из бразильского джиу-джитсу, который подразумевает скрутку пятки оппонента. После этого Муравицкий уже не смог продолжать поединок.

Таким образом эта встреча стала самой короткой по продолжительности в истории американской спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам.

В главном поединке Bellator 225 российский боец Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде.

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