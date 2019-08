Это рекорд: боец ММА победил соперника за 11 секунд

Израильский боец смешанного стиля (ММА) Авив Гозали установил рекорд по продолжительности боя на турнире Bellator. Гозали одержал победу над представителем Белоруссии Эдуардом Муравицким, на что ему понадобилось всего 11 секунд.

Бой завершился на 11-й секунде после того, как Гозали выполнил так называемый узел ноги - прием из бразильского джиу-джитсу, который подразумевает скрутку пятки оппонента. После этого Муравицкий уже не смог продолжать поединок.

11 seconds was all it took for Aviv Gozali!



Aviv locks in the fastest sub in Bellator history with this beautiful heel hook! #Bellator225 pic.twitter.com/fRDJoXIrjo