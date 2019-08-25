Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Дурацкий поступок»: глава IIHF об истории с кокаином у Кузнецова

Валентина Пескова
16:23 25.08.2019
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал «печальным» случай с дисквалифицированным из-за кокаина Евгением Кузнецовым.
«Дурацкий поступок»: глава IIHF об истории с кокаином у Кузнецова
© Фото: Mark Goldman, Icon Sportswire, Globallookpress

Российский хоккеист Евгений Кузнецов, отстраненный от соревнований на четыре года за употребление кокаина, совершил «дурацкий поступок». Об этом заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото», - цитирует функционера «Матч ТВ».

Фазель отметил, что россиянин поступил глупо и своим поступком подставил «вообще всех». По словам главы IIHF, случай с российским нападающим должен стать примером для всех остальных.

Напомним, российский хоккеист Евгений Кузнецов, играющий в NHL за клуб Washington Capitals, сдал допинг-пробу, которая показала наличие кокаина в его крови. 27-летнего спортсмена дисквалифицировали на четыре года и лишили бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.08.2019, 08:00
Другой мир: как рождаются фигуры высшего пилотажа
Дата25.08.2019, 16:23
«Дурацкий поступок»: глава IIHF об истории с кокаином у Кузнецова
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.08.2019, 10:00
Бесстрашный «Капитан»: кадры испытаний новейшего робота легкого класса
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:33 В стране и мире
Реальная опасность: как «наплыв» комаров с тропическими болезнями угрожает россиянам
17:30 В стране и мире
Не ешь меня: Минэкологии предупредило о ядовитых ягодах в Подмосковье
16:55 В стране и мире
Видео
Американские солдаты проехались на российских «летающих танках»
15:54 Вопросы истории
Видео
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
15:41 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео момента ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Иркутске спасли просидевшего неделю в канализационном люке алабая
Осторожно, рак: эксперт рассказал о смертельной опасности домашнего консервирования
Видео
Врачи раскрыли результаты томографии пострадавшей в Турции девочки
Видео
Демоническая энергия: британец уверяет, что снял на видео мифическое существо
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Видео
Жители Иловайска о боях в 2014-м: «травили нас фосфором, выжигали»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.