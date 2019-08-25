«Дурацкий поступок»: глава IIHF об истории с кокаином у Кузнецова

Российский хоккеист Евгений Кузнецов, отстраненный от соревнований на четыре года за употребление кокаина, совершил «дурацкий поступок». Об этом заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото», - цитирует функционера «Матч ТВ».

Фазель отметил, что россиянин поступил глупо и своим поступком подставил «вообще всех». По словам главы IIHF, случай с российским нападающим должен стать примером для всех остальных.

Напомним, российский хоккеист Евгений Кузнецов, играющий в NHL за клуб Washington Capitals, сдал допинг-пробу, которая показала наличие кокаина в его крови. 27-летнего спортсмена дисквалифицировали на четыре года и лишили бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.