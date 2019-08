Однорукий боец дебютировал в Bellator с победы удушающим приемом: видео

Американец Ник Ньюэлл провел свой первый поединок в Bellator - американской спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам. И сразу же вошел в историю.

С рождения у Ньюэлла нет части левой руки. Однако боец доказал, что это не является для него недостатком. Уже в первом раунде он провел агрессивный удушающий прием против соперника - соотечественника Кори Броунинга. И сразу же одержал победу.

Victory for @NotoriousNewell in his @BellatorMMA debut 👊



The congenital amputee improves to 16-2 🤩 pic.twitter.com/PpmQm8XqZS