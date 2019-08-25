Боксер Ковалев посвятил победу погибшему Дадашеву

Россиянин Сергей Ковалев посвятил победу над британцем Энтони Ярдом, которую он одержал в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации, спортсмену Максиму Дадашеву. Напомним, боксер скончался 23 июля от полученных травм после поединка с Субриэлем Матиасом.

«Не хотелось бы говорить, но это правда, я победу посвящаю Максиму Дадашеву, пусть земля ему будет пухом», - цитирует Ковалева ТАСС.

Кроме того, спортсмен поблагодарил всех своих поклонников за поддержку и заявил, что хотел бы чаще быть в родном Челябинске, где прошел бой, однако из-за спортивной карьеры он часто находится в разъездах.

Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO в весовой категории до 79,38 кг. Это 34 победа в карьере боксера - 29 из них были нокаутом.