Еще один российский триумф: боец Минаков победил американца Джонсона на турнире Bellator

В рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 225, проходившего в американском Бриджпорте, российский боец Валерий Минаков встретился с американцем Тимоти Джонсоном.

Встреча закончилась победой Минакова нокаутом в первом раунде и стала для российского спортсмена 22-й в 23 поединках в карьере.

