Дэвид Блатт поблагодарил Россию за поддержку в его борьбе

Баскетбольный тренер Дэвид Блатт поблагодарил Россию за поддержку. На этой неделе стало известно, что у него диагностировано заболевание - первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Видеообращение к тренеру записали игроки сборной России, которых он привел к сенсационной победе на Евробаскете-2007.

Наставник, привыкший побеждать, ответил, что такая поддержка делает его сильней в борьбе с тяжелым недугом.