Дэвид Блатт поблагодарил Россию за поддержку в его борьбе
Баскетбольный тренер Дэвид Блатт поблагодарил Россию за поддержку. На этой неделе стало известно, что у него диагностировано заболевание - первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Видеообращение к тренеру записали игроки сборной России, которых он привел к сенсационной победе на Евробаскете-2007.
Наставник, привыкший побеждать, ответил, что такая поддержка делает его сильней в борьбе с тяжелым недугом.
«Вы знаете, первое и самое главное: российская лига и Россия в целом очень близки мне и моему сердцу. Поэтому все ваши слова и все ваши действия невероятно трогают меня и заставляют чувствовать себя очень-очень счастливым и сильным. Это огромная часть моей карьеры, огромная часть моей жизни.
Для меня всегда невероятно приятно чувствовать себя частью того, что происходит в России, и, несомненно, то, что вы до сих пор признаете и помните меня», - сказал Блатт.