Выступления национальных команд Украины поставлены под угрозу из-за хищений

Выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях оказались под угрозой из-за закупки сомнительных препаратов.

Спортивные чиновники на Украине приобрели у частной компании препараты, которые продавались под видом лекарственной и медицинской продукции. Однако часть закупленного товара не прошла проверку в Национальном антидопинговом центре.

В Службе государственной безопасности Украины утверждают, что должностные лица «Укрспортобеспечения» (находится в ведении Министерства молодежи и спорта Украины) организовали противоправную схему для хищения госсредств при закупке медпрепаратов для национальных команд.

Из-за действий чиновников бюджет страны потерял на более восьми миллионов гривен, сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело о растрате. В данном деле фигурирует главный врач ведомства, в скором времени ему объявят меру пресечения. Кроме того, СБУ устанавливает всех лиц, причастных к совершению преступления.