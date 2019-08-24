Российская фигуристка Валиева выиграла первый этап юниорского Гран-при
13-летняя спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 200,71 балла.
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Российская фигуристка Камила Валиева выиграла первый в сезоне 2019/20 этап юниорского Гран-при.
Соревнование прошло во Франции, в Куршевеле.
По сумме двух программ - короткой и произвольной - Валиева получила 200,71 балла.
Отрыв результата российской спортсменки и ее ближайшей соперницы - фигуристки из Южной Кореи Со Ен И - составил более десяти баллов.
Третье место первенства также завоевала представительница РФ - Майя Хромых. Она показала результат 179,32 балла.