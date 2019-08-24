ФХР исключила употребление допинга Кузнецовым во время пребывания в сборной

Хоккеист Евгений Кузнецов не употреблял запрещенные вещества во время пребывания в российской сборной. В этом заверили в Федерации хоккея России.

«Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте», - говорится в сообщении организации.

Добавляется, что в сборных командах регулярно ведутся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил.

В ФХР отметили, что будут внимательно следить за развитием событий и примут необходимые меры в соответствии с кодексом WADA.

Евгения Кузнецова отстранили от соревнований на четыре года из-за обнаруженного в его крови наркотика. Это исключает выступление спортсмена за сборную РФ, однако хоккеист сможет продолжать играть за Washington Capitals, так как по регламенту NHL обнаруженный в крови Кузнецова кокаин не является допингом.