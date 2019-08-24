Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Бой проходил в Челябинске и закончился нокаутом в 11-м раунде.

Для 36-летнего Ковалева это 34 победа в карьере, помимо трех поражений и одной ничьей. А вот для 28-летнего Ярда этот проигрыш стал первым на ринге. До этого он одержал 18 побед.

Ковалев стал третьим россиянином, который на данный момент владеет титулом чемпиона мира. Помимо него к этому числу относятся Дмитрий Бивол (WBA) и Артур Бетербиев (IBF) с весом до 79,38 килограмма.