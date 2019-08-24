Футбольный молебен: тысячи фанатов «Кельна» спели в соборе

Болельщики немецкого футбольного клуба «Кельн» после начала сезона Бундеслиги собрались в соборе и начали молить о том, чтобы наступающая кампания выигрышно сложилась для них.

Желающих присоединиться к молитве оказалось около пяти тысяч.

На кадрах видно, как люди полностью заполнили собой собор и молятся, стоя в форме своего клуба.

В прошлом году «Кельн» был во второй Бундеслиге, и по ее итогам отобрался в первую.