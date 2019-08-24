Футбольный молебен: тысячи фанатов «Кельна» спели в соборе
На кадрах видно, как люди полностью заполнили собой собор и молятся, стоя в форме своего клуба.
© Видео: Klemens Skibicki, YouTube © Фото: Klemens Skibicki, YouTube
Болельщики немецкого футбольного клуба «Кельн» после начала сезона Бундеслиги собрались в соборе и начали молить о том, чтобы наступающая кампания выигрышно сложилась для них.
Желающих присоединиться к молитве оказалось около пяти тысяч.
На кадрах видно, как люди полностью заполнили собой собор и молятся, стоя в форме своего клуба.
В прошлом году «Кельн» был во второй Бундеслиге, и по ее итогам отобрался в первую.