Самый быстрый футболист разогнался до 38 километров в час
Нападающий бразильской команды «Фламенго» из Рио-де-Жанейро Бруно Энрике стал самым быстрым футболистом планеты. В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес против «Интернасьонала» он пробежал со скоростью 38 километров в час.
О рекорде бразильца сообщается на официальной странице Международной федерации футбола в социальной сети Twitter.
⚡️ @Brunohenrique has reached supersonic speeds of 3⃣8⃣ km/h. Tonight his double was lightning.— FIFA.com (@FIFAcom) 22 августа 2019 г.
🔴⚫️It left @Flamengo on the cusp of @TheLibertadores semis.
Now the 🌎 knows why 🇧🇷 called him up
💬 "It's been the best week of my life," he said in tearspic.twitter.com/DbNd6GfkJW
Ранее самым быстрым футболистом в мире считался игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл. Его результат - 36,9 километра в час.
В первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес «Фламенго» одержал победу над «Интернасьоналом» со счетом 2:0. Во время встречи Бруно Энрике оформил дубль в ворота соперников.