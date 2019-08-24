Самый быстрый футболист разогнался до 38 километров в час

Нападающий бразильской команды «Фламенго» из Рио-де-Жанейро Бруно Энрике стал самым быстрым футболистом планеты. В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес против «Интернасьонала» он пробежал со скоростью 38 километров в час.

О рекорде бразильца сообщается на официальной странице Международной федерации футбола в социальной сети Twitter.

⚡️ @Brunohenrique has reached supersonic speeds of 3⃣8⃣ km/h. Tonight his double was lightning.



🔴⚫️It left @Flamengo on the cusp of @TheLibertadores semis.



Now the 🌎 knows why 🇧🇷 called him up



💬 "It's been the best week of my life," he said in tearspic.twitter.com/DbNd6GfkJW — FIFA.com (@FIFAcom) 22 августа 2019 г.

Ранее самым быстрым футболистом в мире считался игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл. Его результат - 36,9 километра в час.

В первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес «Фламенго» одержал победу над «Интернасьоналом» со счетом 2:0. Во время встречи Бруно Энрике оформил дубль в ворота соперников.