Украинский боксер Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

Абсолютный чемпион в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик не будет драться с российским боксером супертяжелой категории Андреем Федосовым. Об этом украинский спортсмен сообщил в своем Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что бой между украинцем и россиянином состоится в Чикаго 12 октября, однако Усик это опроверг. По словам боксера, поединок обязательно свяжут с политикой, а он этого не хочет.

«Нет. Он не будет моим соперником. Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин. Я говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», - цитирует Усика УНИАН.

Андрей Федосов мог стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец выиграл бои с Андреем Князевым и Муратом Гассиевым.