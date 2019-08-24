Разочарованы: Washington Capitals прокомментировал отстранение Кузнецова

Клуб NHL Washington Capitals выступил c официальным комментарием по дисквалификации Евгения Кузнецова после того, как в его крови при допинг-тесте был обнаружен кокаин.

«Мы разочарованы таким развитием событий и серьезно относимся к произошедшему», - говорится в сообщении на сайте команды.

Отмечается, что Кузнецов добровольно обратился за помощью по программе обучения и консультирования, которую предоставляет Национальная хоккейная лига.

К клубе заверили: команда окажет дисквалифицированному хоккеисту всю необходимую поддержку, а также будет постоянно поддерживать связь с NHL, где будет приниматься решение о дальнейшем развитии ситуации.

«Из-за деликатного характера вопроса, от нас больше не будет никаких комментариев некоторое время», - заключили в Washington Capitals.

Хоккеист сборной России и клуба NHL Washington Capitals, 27-летний Евгений Кузнецов, отстранен от соревнований на четыре года из-за обнаруженного в его крови наркотика. Игрок принял наказание, отметив, что дисквалификация далась ему тяжело.

Стоит отметить, что хоккеист продолжит выступать в NHL, так как по регламенту организации кокаин не является допингом.